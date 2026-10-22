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Българският олимпийски комитет представи екипировката на делегацията на страната за Младежките олимпийски игри Дакар 2026, които ще се състоят от 31 октомври до 13 ноември.

В екипировката а включени спортно и официално облекло. За първи път от години българският олимпийски тим ще дефилира в специални костюми, които бяха произведени за отбора от фирма "Камтекс", която спечели обществената поръчка. Костюмите са в бял цвят, от две части с извезана емблема на БОК.

Спортната екипировка е на италианската марка ERREA. Тя е основана през 1988 година и още от самото начало се фокусира върху създаването на висококачествени спортни продукти, които съчетават иновативен дизайн, модерни технологии и функционалност. За делегацията за Младежките олимпийски игри компанията разработи специален дизайн, която съчетава традиционните цветове за България – част от националния трибагреник, както и характерни мотиви.

В ролята на манекени влязоха двама от участниците в Младежките игри – състезателката по ушу Калина Славчева и бадминтонистът Теодор Митев.

"Надявам се, че нашите спортисти ще се чувстват уверени с облеклата, които имат, защото на състезание от такъв мащаб е важен всеки един детайл. И спортната екипировка, и костюмите са съобразени с горещото време, което ще ни посрещне в Африка. Цветовете на официалното облекло кореспондират с Дакар - пустинята, слънчевото време", каза председателят на БОК Весела Лечева.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Тя каза още, че никой в олимпийския щаб не прави прогнози за класиране, защото за тези Игри подборът бе направен по нова система - изцяло от световните федерации, съвместно с МОК, като националните олимпийски комитети нямаха решаващ глас.

"За нас е важно всички да имат най-добрите условия на подготовка, а в Дакар да покажат най-добрите си резултати", добави Лечева.

Славчева и Митев казаха, че харесват екипите и се чувстват в тях удобно и красиво. Допада им ролята на манекени, но се надяват да бъдат запомнени и с успеха си на спортния терен.

"Екипите изглеждат страхотно и се радваме, че сме част от българския олимпийски отбор", каза Калина Славчева.

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