Церемонията ще бъде организирана съвместно с "Българската олимпийска фондация", която бе учредена през октомври.
Българският олимпийски комитет ще награди със статуетки, парични бонуси и други предметни награди победителите. При мъжете и жените ще има шестима отличени, при юношите и девойките до 18 години - трима, при треньорите - също трима. Към тях се придвиждат и специални категории за постижения и олимпийско наследство, , които ще останат в историята.
Спортът е повече от резултат
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"В празничните дни искаме да отбележим подобаващо отиващата си 2026 година, която беше изключително успешна за българския спорт. Надявам се, че тази вечер ще е запомнящо се събитие и хубав празник за спортисти, треньори, ръководители на федерации и спортни организации", каза председателят на БОК Весела Лечева.