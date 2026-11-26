Жино и Бауер не разочароваха с това, в което са най-добри

1553 Снимка: AP/БТА

Боят на годината в Националната хокейна лига, а вероятно и на последните няколко сезона, иззе заглавията след нощта на поредните мачове в най-силното първенство на планетата. Бостън и Уинипег играеха при 1:1 в средата на първата третина, когато Танър Жино от домакините и Тайрел Бауер от гостите захвърлиха стикове и ръкавици, за да започнат боксов мач голи юмруци в центъра на леда.

Шоуто се чакаше - старият побойник Жино има репутация, а в дните преди срещата бе казал, че "ще покаже на този нахалник кой е шефът в тази зала". Бауер е новобранец в лигата, но вече показа, че умее да използва юмруците си. Добавяме, че е 192-сантиметров гигант с доста тежък удар. И нямаме предвид този със стик.

Жино е стокилограмов нападател, който може и да няма ръста на противника, но удря особено тежко с левачката. През годините си издейства наказания за сбивания с някои от най-опитните в този отделен спорт, каквото е боят на леда в хокея.

Реферът се намеси, но не и преди двамата да разменят тупаници на леда близо минута, за огромно удоволствие на залата, която щеше да се срути от скандирания. Двата отбора се забавляваха на скамейките, удрайки със стиковете по мантинелата, за да подсилят ефекта от боя. Класическа гледка от НХЛ, а и от хокея като спорт.

Двамата получиха традиционните петминутни наказания, които изтърпяха с гордост от добре свършената работа.

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Бостън загуби от Уинипег с 2:4.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.