Олимпийският шампион в дисциплината бе най-бърз след първия манш с аванс от 24 стотни, а при второто си спускане той дори увеличи разликата над швейцарските асове и спечели с общо време от 1:44.72 минути.
Това бе с 48 стотни пред Лоик Меяр, който пък изпревари само с 1 стотна своя сънародник и носител на Големия Кристален глобус в последните пет сезона Марко Одермат.
Спортът е повече от резултат
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Така Пинейро Бротен спечели за втори път гигантски слалом в Зьолден, като предишният случай бе дебютната му победа в Световната купа през 2021-а, когато все още защитаваше цветовете на родната си Норвегия.
Следващото състезание в програмата е слаломът в Леви на 15 ноември, когато вече в действие трябва да видим и нашият Алберт Попов.