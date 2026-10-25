Пинейро Братен даде заявка за грандиозен сезон и успя да го започне по перфектния начин

221 Снимка: АР/БТА

Бразилската звезда в алпийските ски Лукас Пинейро Бротен откри с гръм и трясък сезон, в който самия той афишира амбиции за нещо грандиозно.

Роденият в Норвегия, но правещ фурор под бразилски флаг Бротен спечели откриващото състезание за сезона - гигантския слалом в автсрийския зимен център Зьолден.

Олимпийският шампион в дисциплината бе най-бърз след първия манш с аванс от 24 стотни, а при второто си спускане той дори увеличи разликата над швейцарските асове и спечели с общо време от 1:44.72 минути.

Това бе с 48 стотни пред Лоик Меяр, който пък изпревари само с 1 стотна своя сънародник и носител на Големия Кристален глобус в последните пет сезона Марко Одермат.

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Така Пинейро Бротен спечели за втори път гигантски слалом в Зьолден, като предишният случай бе дебютната му победа в Световната купа през 2021-а, когато все още защитаваше цветовете на родната си Норвегия.

Следващото състезание в програмата е слаломът в Леви на 15 ноември, когато вече в действие трябва да видим и нашият Алберт Попов.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.