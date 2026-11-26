Снимка: Sesame Букмейкърски пунктове SESAME с второ поредно отличие на наградите "Златна Пика"

1041 Снимка: Sesame

Букмейкърските пунктове SESAME спечелиха за втора поредна година наградата "Букмейкърски пунктове на годината" в рамките на годишните отличия на игралната индустрия в България - "Златна Пика 2026".

Церемонията се проведе на 24 ноември под мотото "Нови хоризонти". Събитието, организирано от Сдружението на организаторите на хазартни игри и дейности в България (СОХИДБ), събра представители на водещи компании и професионалисти от сектора.

Наградите "Златна Пика" отличават постиженията на компании и професионалисти в различни направления на игралната индустрия, като поставят акцент върху развитието на сектора.

Снимка: Sesame

С тазгодишното отличие SESAME повтори успеха си от 2025 г. и затвърди позициите си в наземния сегмент на индустрията.

Развитието на мрежата от букмейкърски пунктове SESAME се основава на дългосрочни партньорски отношения, внедряване на съвременни технологични решения и оперативна подкрепа за бизнес партньорите. В основата на този модел стои стремежът към създаване на комфортна среда и поддържане на високи стандартни на обслужване за крайните потребители.

Второто поредно отличие е признание за последователната работа както на екипа на букмейкърските пунктове SESAME, така и на партньорите, които участват в развитието на мрежата в страната.

Съдържание на: Sesame Съдържание на:

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