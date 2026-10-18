Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Председателят на Българската федерация по борба (БФ Борба) на 16 октомври 2026 година Станка Златева е изпратила писмо до президента и генералния секретар на Световната федерация по борба (UWW) с искане за регистрация на петима български състезатели за предстоящото световно първенство по класическа и свободна борба за мъже и жени в Астана, Казахстан.

Промяната в борбата е факт: Освободиха Станка Златева, а Тодор Ангелов зае президентския пост
Виж още Промяната в борбата е факт: Освободиха Станка Златева, а Тодор Ангелов зае президентския пост

В писмото се посочва, че искането е продиктувано от състоянието, в което се намира БФ Борба преди предстоящото Общо събрание, както и от наближаващите срокове за заявяване на участниците в световното първенство, съобщават в официалния сайт на БФ Борба.

Станка Златева е поискала регистрацията на следните състезатели: Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, Стефан Григоров, Абу-Муслим Амаев.

В събота Тодор Ангелов беше избран за председател на Българска федерация по борба по време на Общото събрание на организацията (ОС), а поддръжниците на действащия председател Станка Златева излязоха от залата преди гласуването.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
125829
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер? Лайф
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер?
4205
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
3989
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
5831
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
2909
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1016
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1459