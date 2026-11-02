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Състезатели по автомобилизъм, таекуондо, художествена гимнастика и волейбол са финалистите в категория "Спорт" на тазгодишните награди на фондация "Енчо Керязов" - "Нощ на звездите".
По азбучен ред финалистите са: Дарина Нанева, Една Тодорова и Калина Венева - волейбол, Магдалена Вълкова - художествена гимнастика, Никола Цолов - автомобилизъм и Станислав Митков - таекуондо.
Името на победителя в категорията и неговите подгласници ще стане ясно на 5 декември, когато ще се проведе 15-ото издание на "Нощ на звездите".
Тогава един от финалистите ще получи и специалната награда "Роден победител", която се връчва в категория "Спорт" от генералния спонсор на церемонията Born Winner.
Церемонията традиционно се провежда под патронажа на президента на Република България.
Спортът е повече от резултат
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По време на спектакъла, посветен на талантливите деца на България, ще станат ясни и носителите на отличията в категориите "Образование" и "Изкуство".
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.