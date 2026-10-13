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В периода 23 – 25 октомври София ще бъде домакин на Elite Camp – изключително събитие, водено от треньора от Флорида Пантърс Макс Иванов. С четири спечелени трофея Купа "Стенли" под колана си, той пристига в България заедно с екипа си от IH PRO TEAM, за да предаде опит от най-високото световно ниво (NHL).

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Това е уникална възможност за феновете, младите таланти и спортната общност да се докоснат до стандартите на световния хокей и да се вдъхновят от треньор със световна класа.

Какво включва тренировъчната програма?

Кампът е насочен към развитие и усъвършенстване на ключовите умения на играчите:

* Силово пързаляне и работа с ръбовете на кънките (Powerskating & Edge Work): Фундаментална техника за скорост, маневреност и стабилност върху леда.

* Контрол над стика и стрелба (Stickhandling & Shooting): Подобряване на прецизността, бързината на реакция и контрола върху шайбата.

* Игрови ситуации (Game Situations): Отработване на тактически решения, позициониране и симулация на реални мачови условия.

* Сухи тренировки (Off-Ice Training): Специализирани физически упражнения извън леда за развиване на сила, кондиция и експлозивност.

* Видео анализ (Video Analysis): Подробен преглед и детайлен анализ на изпълнението, който помага на състезателите да разберат и коригират детайлите в играта си.

Детайли за събитието:

* Локация: София, Зимен дворец на спорта

* Дати: 23 – 25 октомври.

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