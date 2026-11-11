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Легендата в алпийските ски Линдзи Вон претърпя девета операция в своята кариера. Хирургическата интервенция е следствие от ужасяващия инцидент, който американката претърпя по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 през февруари.

Докато се възстановява: Включиха Линдзи Вон в състава на САЩ за Световната купа
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По време на състезанието в дисциплината спускане за жени, 42-годишната Вон загуби контрол и падна тежко само 14 секунди след старта. Инцидентът доведе до "сложна" фрактура на левия ѝ крак, което наложи спешната ѝ хоспитализация и последващо лечение.

Нещастието за родената в Сейнт Пол, Минесота, състезателка беше още по-голямо, тъй като се случи малко повече от седмица след друг сериозен инцидент. Преди олимпийските игри, по време на състезание в Кран-Монтана, Швейцария, тя получи скъсване на предна кръстна връзка.

През последвалите месеци Линдзи Вон пое по дългия и труден път на възстановяването. Сега тя разкри, че се е наложила нова, девета поред операция. Новината беше съобщена лично от нея в профила ѝ в Instagram.

"Ден за операция... Този ден отдавна присъства в календара ми... и времето най-накрая дойде. Бях нервна и притеснена за това... но в същото време съм развълнувана, че имам надежда да оставя това зад гърба си. Това ще бъде моята девета операция и се моля да е последната", сподели Вон в публикация в Instagram.

Сагата с контузиите на американската скиорка продължава, но тя остава решена да се пребори с последствията от тежките травми. Нейната кариера е белязана както от велики победи, така и от сериозни физически изпитания.

 

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