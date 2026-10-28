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Биляна Дудова ще се бори за бронзов медал на Световното първенство в Астана, след като загуби полуфиналната си схватка с американката Адауго Нвачукву. Тя е единствената българка при дамите на турнира.

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Дудова победи две съпернички в елиминациите - Кавелишимве Ейбрахам (Намбия) с 13:2 и Вероника Иванова (Беларус) с 3:2, но на полуфиналите тя отстъпи с 2:5 на Нвачукву.

Така Дудова бе изпратена на мач за бронзов медал, а нейна съперничка ще бъде победителката от репешажа между Севим Акбас (Турция) и Сара Линдборг (Швеция).

Двубоят на Дудова за трето място е насрочен на четвъртък след 15 часа, а по-рано през деня ще започнат квалификациите в свободния стил. В първия ден България ще бъде представена от Шамил Мамедов (65 кг) и Ахмед Магамаев (97 кг).

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