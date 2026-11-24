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С реми завърши първата партия от мача за световната титла по шахмат при мъжете между защитаващия короната си Гукеш Домараджу от Индия и претендента Джавохир Синдаров от Узбекистан.

В швейцарския град Женева двамата гросмайстори направиха трикратно повторение на позицията и на 38-мия ход разписаха бланките си.

Синдаров, който бе с белите фигури, опита да бъде агресивен още в дебюта и на осмия ход двамата гросмайстори размениха дамите си. Гукеш определено бе изненадан от това прекара много повече време над дъската в размисъл. Индиецът обаче намери точните продължения, не допусна никакви грешки и в крайна сметка сам накара опонента си да потърси вечния шах.

В сряда е втората партия от мача. В нея с белите фигури ще бъде Гукеш.

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Наградният фонд на мача за световната титла е 2,5 милиона долара.

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