15092 Снимка: БТА

Гриша Ганчев отправи остри критики към настоящото ръководство на Българската федерация по борба и подкрепи кандидатурата на Тодор Ангелов преди извънредното Общо събрание.

На пресконференция бизнесменът обвини управата в дискриминация и разделение, оспори отношението към водещите състезатели и заяви, че лични конфликти не бива да засягат кариерите им. Той коментира и възможността изборните решения да бъдат обжалвани.

На срещата с медиите присъстваха също легендите в борбата Валентин Йорданов и Армен Назарян.

"В събота има избори. Нека клубовете преценят. Ако искат да живеят в блатото, нека си живеят. Ако искат да спре този гнусен расизъм и тази гнусна дискриминация... Ние не живеем в XVI век. В този дигитален свят, с тези развити технологии, да малтретираш хора, да погазваш религии, да показваш, че цветът на кожата прави някого различен от теб - за мен това е недопустимо. Това е въпрос на първите седем години, а при някои хора - и на първите двадесет. Спортът не се нуждае от политика и от разни неуспели бивши милиционери вътре. Не си мислете, че става въпрос за моето его. Треньорът ни бил грозен, нелицеприятен. Хубаво, като е такъв грозник, вие сте големи красавци ли? Дайте да сложим Джордж Клуни за треньор по борба. Сигналът на Златева до прокуратурата е подписан от благоевградски юрист. А знаете ли как се става благоевградски юрист? Даваш две шишета ракия и си готов. Може ли прокуратурата да се занимава с решение на Върховния съд? Десет-петнадесет години изкарах по съдебните зали и съм запознат.

Тодор Ангелов. Снимка: БТА

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Не съм в главите на тези болни мозъци. Всичко могат да измислят, но се води, че сме правова държава. Трябва да следваме закона. Има произнасяне на Върховния съд, че трябва да се проведе Общо събрание. То е най-висшият орган. Ще отидем на събранието и ще попитаме хората. Това ръководство направи така, че хората да се намразят един друг. Някой политик и неговите солташаци са решили да водят битки с мен. Какво общо имат спортистите с цялата тази работа?" - емоционален бе Ганчев.

Изборното Общо събрание на федерацията е в събота, като Тодор Ангелов е единственият опонент на сегашния президент Станка Златева. На срещата с медиите той обеща, че не търси реваншизъм, а просто нормализиране на обстановката в борбата.

Валентин Йорданов. Снимка: БТА

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.