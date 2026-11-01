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Ирландската лекоатлетка Кира Магиан почина на 34-годишна възраст. В последните 18 месеца тя водеше битка с рак на червата. Родената в Северна Ирландия бегачка на средни дистанции бе европейска шампионка на 1500 метра от Рим през 2024-а, а също така бе представлявала Ейре на две Олимпиади - през 2016-а и 2020-а.

Не успя да вземе участие на Игрите в Париж заради контузия на ахилеса. Магиан имаше пълен набор медали от еврошампионати - сребро от Мюнхен 2022, бронз от Амстердам 2016 и титлата от Рим.

Семейството ѝ съобщи за тъжната вест в профилите ѝ в социалните мрежи, съобщавайки, че Кира е загубила битката с рака тази сутрин, като до последно е била обградена от най-близките си хора.

През октомври тази година Магиан се омъжи за дългогодишния си партньор Томас Моран на малка церемония в Белфаст.

В кариерата си тя бе печелила бронз от Европейско на закрито, сребро от европейско и световно за юноши и девойки, както и злато от олимпийски фестивал. Всичко това под флага на Ейре, а за Северна Ирландия завоюва бронз в Игрите на Британската общност през 2022-а, като всички постижения са в коронната ѝ дисциплина - 1500 метра.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.