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Домът на колоезденето остава същият: Евроспорт и TNT Sports удължават днес споразумението си с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), с което всяко голямо състезание, организирано от Amaury Sport Organisation (ASO) и UNIPUBLIC, ще достига до милиони фенове в цяла Европа най-малко до 2032 г.

Огромна част от най-големите шосейни състезания при мъжете и жените ще могат да се гледат на живо с широка достъпност и ексклузивност. Сред тях са Тур дьо Франс, Тур дьо Франс за жени (Tour de France Femmes avec Zwift), Вуелта а Еспаня, Вуелта за жени (La Vuelta Femenina by Carrefour.es) и редица класики, включително два от "Монументите" - Париж - Рубе (при мъжете и жените) и Лиеж - Бастон - Лиеж (при мъжете и жените) - и много други.

Състезанията ще се излъчват с местен коментар по Евроспорт на 50 пазара и на 21 езика. Почитателите на колоезденето ще могат да гледат на живо всяко състезание от огромния пакет като част от най-пълното телевизионно предложение в света - над 1000 излъчени състезания всеки сезон.

Най-пълното колоездачно изживяване ще бъде в HBO Max, където всички състезания ще се стриймват на живо в цяла Европа. Платформата наскоро пусна нови иновативни функции в приложението, сред които Race Centre Multiview, които променят начина, по който феновете следят ключови състезания като Големите обиколки. Функцията показва едновременно четири камери на живо и графики с данни за колоездачите и класиранията, давайки на зрителите поглед към състезанието на 360 градуса. Всеки четвърти абонат на HBO Max е използвал популярната функция по време на Големите обиколки през 2026 г.

Троян Пайо, старши вицепрезидент "Придобиване и синдикиране на спортни права" в Евроспорт и TNT Sports, заяви:

"За нас е привилегия да бъдем пазители на най-големите събития в колоезденето, включително Тур дьо Франс и Вуелтата, и приветстваме възможността да продължим партньорството си с EBU и ASO, за да показваме най-доброто от нашия спорт. Вече четири десетилетия доказваме, че даваме на феновете качествено отразяване и истории от колоезденето, и неуморно търсим нови начини спортът да расте. Ангажиментът ни към иновациите, страстта ни към спорта и несравнимият ни мащаб ни правят идеалния партньор, който да развива отразяването на колоезденето още много години напред."

Заедно Евроспорт и HBO Max са признати за дома на колоезденето в Европа. Всеки сезон по каналите и платформите се предлагат над 300 дни състезания на живо, включително всяко състезание от Световния тур при мъжете и жените, Големите обиколки, класиките, както и огромна гама колоездачни дисциплини - всяко Световно първенство по шосе, писта, планинско колоездене, циклокрос и BMX, заедно с целите Световни серии по планинско колоездене WHOOP UCI.

В Европа Евроспорт излъчва на живо всяко издание на Тур дьо Франс от 1991 г. насам и последователно увеличава обхвата и ангажираността около най-големите обиколки на годината, като същевременно подкрепя развитието на спорта. През 2026 г. Евроспорт увеличи аудиторията си за Тур дьо Франс в Европа с 9%, като рекордна гледаемост беше отчетена във Франция, Испания и Нидерландия. Същата тенденция се наблюдаваше и в HBO Max в цяла Европа, където рекорден брой зрители гледаха цялото състезание, а броят на гледащите абонати нарасна с 8%.

Пълният списък на състезанията, включени в новото споразумение (по азбучен ред на оригиналните имена):

  • Класика Сан Себастиан (Clásica San Sebastián)
  • Ешборн - Франкфурт
  • Флеш Валон
  • Флеш Валон за жени
  • Хамбург Сайкласикс
  • Вуелта а Еспаня
  • Вуелта за жени (La Vuelta Femenina by Carrefour.es)
  • Лиеж - Бастон - Лиеж
  • Лиеж - Бастон - Лиеж за жени
  • Париж - Ница
  • Париж - Рубе
  • Париж - Рубе за жени (Paris-Roubaix Femmes avec Zwift)
  • Париж - Тур
  • Тур Оверн - Рона - Алпи (бившият Критериум дю Дофине)
  • Тур дьо Франс
  • Тур дьо Франс за жени (Tour de France Femmes avec Zwift)
  • Тро Бро Леон
  • Обиколка на Каталуния (Volta a Catalunya)

 

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