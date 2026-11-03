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Във финландската федерация по хокей на лед са всичко друго, но не и щастливи от допускането на Русия до участие на световното първенство, което ще се проведе догодина в Германия. И заявиха, че ще изпозлват всички разрешени средствa, за да не допуснат това да се случи.

Националите на Русия получиха зелена светлина от Спортния арбитражен съд преди няколко дни. Отборите на страната бяха санкционирани след началото на войната в Украйна през февруари 2022-а, но през юли тази година МОК вдигна забраната си за участие на руски спортисти, след което се стигна и до руската жалба в Арбитражния съд.

Финландците съобщиха, че вече са се свързали с Международната федерация по хокей на лед, както и със свои колеги от други страни, за да обсъдят случващото се, както и вариантите за съвместни действия срещу това решение.

"Искаме да съберем подкрепа от възможно най-много страни и да заявим на IIHF, че никой от нас няма да играе срещу Русия, докато войната в Украйна продължава. Нашата позиция е ясна. Финландия няма да играе срещу Русия до приключването на военните действия в Украйна", гласи позицията, подписана от Хейки Хиетанен - президент на финландската централа.

Мондиал 2026 трябва да се проведе от 13 до 30 май в Дюселдорф, Манхайм и Гелзенкирехн, а Финландия е актуалният световен шампион.

Същевременно решението на КАС да върне Русия в хокейния живот на международно ниво отвори и още една тема. Националната хокейна лига и Световната централа заедно организират за четвърти път Световна купа през февруари 2028 г., на която ще играят най-добрите играчи от най-силните 8 отбора на планетата, включително състезателите от НХЛ.

Турнирът ще е в Чехия и Канада, като събитието се очертава да е много голямо, а интересът за телевизонно излъчване вече е огромен. Но НХЛ вече намекна, че няма желание да спази решението на КАС и да допусне Русия до надпреварата, а Асоциацията на играчите зад Океана опита да е по-дипломатична и се аргументира, че ще е трудно да "вмести" руснаците в осмицата.

 

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