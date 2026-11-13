Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Европейската вицешампионка в седмобоя Ориана Лазрак-Клас бе наказан със спиране на прават за период от 22 месеца.

Олимпийският ни медалист Божидар Андреев получи 4-годишно наказание за допинга
Виж още Олимпийският ни медалист Божидар Андреев получи 4-годишно наказание за допинга

Наказанието влиза в сила със задна дата - от 26 март тази година, а причина за санкцията е, че лекоатлетката не е предоставила адрес, на който да бъде намерена, за да даде допинг проба. Спрените права не са единственото главоболие за Лазрак-Клас - всички нейни резултати от 10 ноември 2025-а насам са анулирани.

Дисциплинарната комисия към Комитета за почтеност в леката атлетика съобщи, че между февруари и ноември миналата година спортистката на три пъти не е дала адрес, на който да бъде проверена за допинг. И допълва, че не става дума за умисъл и намерени да бъде избегната проверка, а по-скоро за "безразсъдство и небрежност" - нещо, което е несъвместимо с професионалния спорт.

Ако не прибегне към обжалване, то французойката ще бъде наказана до януари 2028-а - когато ще остават по-малко от шест месеца до олимпийските игри в Лос Анджелис.

Тя има едно участие на Олимпиада - на родна земя в Париж, където се нареди на шестнадесето място в седмобоя.

Състезава се и в петобоя.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Разчисти опасните": Силен вятър помете дървета, покриви и огради в София (снимки/видео) Днес
"Разчисти опасните": Силен вятър помете дървета, покриви и огради в София (снимки/видео)
37803
Силвестър Сталоун разкри как е започнала ожесточената му вражда с Арнолд Шварценегер Лайф
Силвестър Сталоун разкри как е започнала ожесточената му вражда с Арнолд Шварценегер
3176
"Мерцедес-Бенц" спира всички нови инвестиции в Германия, обмисля закриване на заводи Бизнес
"Мерцедес-Бенц" спира всички нови инвестиции в Германия, обмисля закриване на заводи
12955
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им IT
Срив на услуга на "Майкрософт" лиши хиляди потребители от достъп до имейлите им
6641
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания" Impressio
С освирквания и късометражен филм започна 40-ото издание на "Киномания"
17443
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти на бъдещето URBN
Професията, която AI не може да открадне: Защо преводачите са сред най-високоплатените специалисти н...
4678
Този живописен италиански регион предлага безплатни домове, ето какво трябва да направите Trip
Този живописен италиански регион предлага безплатни домове, ето какво трябва да направите
907
Защо звездите се запалиха по боба Вкусотии
Защо звездите се запалиха по боба
1157
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно Zodiac
5 зодиакални двойки, които първо трябва да се разделят, за да бъдат един ден щастливи заедно
606
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра Времето
Червен код за силен вятър е обявен днес във Враца и Мездра
210