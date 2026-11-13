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Европейската вицешампионка в седмобоя Ориана Лазрак-Клас бе наказан със спиране на прават за период от 22 месеца.

Наказанието влиза в сила със задна дата - от 26 март тази година, а причина за санкцията е, че лекоатлетката не е предоставила адрес, на който да бъде намерена, за да даде допинг проба. Спрените права не са единственото главоболие за Лазрак-Клас - всички нейни резултати от 10 ноември 2025-а насам са анулирани.

Дисциплинарната комисия към Комитета за почтеност в леката атлетика съобщи, че между февруари и ноември миналата година спортистката на три пъти не е дала адрес, на който да бъде проверена за допинг. И допълва, че не става дума за умисъл и намерени да бъде избегната проверка, а по-скоро за "безразсъдство и небрежност" - нещо, което е несъвместимо с професионалния спорт.

Ако не прибегне към обжалване, то французойката ще бъде наказана до януари 2028-а - когато ще остават по-малко от шест месеца до олимпийските игри в Лос Анджелис.

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Тя има едно участие на Олимпиада - на родна земя в Париж, където се нареди на шестнадесето място в седмобоя.

Състезава се и в петобоя.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.