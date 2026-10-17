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Президентът на световната федерация по борба Ненад Лалович изпрати в София един от най-верните си хора, за да наблюдава общото изборно събрание на родната централа, което е днес в НСА.
Новината е на колегите от "24 часа".
Французинът Жан-Мишел Брун е дългогодишен генерален секретар на олимпийския комитет в Париж и в момента е член на комисията по етика на световната борба.
Задачата на Брун е да изготви доклад за избора на общото събрание, за да може да се действа, ако загубилата страна реши да обжалва, за да не пострадат борците ни.
А се очаква гореща битка след месеци на скандали в спорта между настоящото ръководство с президент Станка Златева и опозицията, която се обедини около кандидатурата на Тодор Ангелов за поста.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.