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Президентът на световната федерация по борба Ненад Лалович изпрати в София един от най-верните си хора, за да наблюдава общото изборно събрание на родната централа, което е днес в НСА. Новината е на колегите от "24 часа".

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Французинът Жан-Мишел Брун е дългогодишен генерален секретар на олимпийския комитет в Париж и в момента е член на комисията по етика на световната борба.

Задачата на Брун е да изготви доклад за избора на общото събрание, за да може да се действа, ако загубилата страна реши да обжалва, за да не пострадат борците ни.

А се очаква гореща битка след месеци на скандали в спорта между настоящото ръководство с президент Станка Златева и опозицията, която се обедини около кандидатурата на Тодор Ангелов за поста.

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