За първи път от 2014-та победителка не е Шифрин или Влъхова

803 Снимка: БТА

Ема Айхер спечели първия слалом за сезона при жените във финландския зимен център Леви, старт от Световната купа по ски-алпийски дисциплини.

Германката поведе след първия манш и със стабилно каране във втория запази аванса си и финишира първа с общо време 1:52.62 минута. Победата е първа за Айхер в тази дисциплина и общо шеста за Световната купа.

"Чувствам се наистина добре. Беше забавно. Надявам се да мога да продължа да карам ски напред и да работя върху това. Не премислям нещата, просто карам ски", каза 23-годишната германка, която за победата си получи традиционния северен елен, който символично се дава за победа в слалома в Леви.

Втора остана 19-годишната представителка на Албания Лара Колтури с изоставане от 0.43 секунди, а трета е австрийката Катарина Трупе на 0.50 секунди след Айхер.

За първи път от 2014 г. насам, победителка в слалом в Леви не е Микаела Шифрин или Петра Влъхова. Докато американката Шифрин този път пропусна състезанието, за да се съсредоточи повече върху скоростните дисциплини, словачката Влъхова завърши 16-та с изоставане от 2.43 секунди след победителката в първия си слалом за Световната купа след дълга пауза от контузия - в първото си състезание от около три години.

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"Не съм напълно доволна, но съм щастлива, че се завърнах в Световната купа по слалом", обясни 31-годишната скиорка. Последният път, когато друга скиорка спечели във финландския ски курорт, беше през 2014 г., когато словенката Тина Мазе взе победата.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.