Уинипег Джетс сътвори немислимото при четири гола пасив малко преди края

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Националната хокейна лига в САЩ и Канад (NHL) предложи един от най-великите обрати в историята тази нощ в мач от редовния сезон.

Най-успешният отбор за всички времена Монреал Канейдиънс водеше с 4:0 при домакинството си на Уинипег Джетс 2 минути и 39 секунди преди края, но до края на редовното време допусна четири гола, а след това и бе победен в продълженията за 4:5.

Канадците имаха меко казано комфортен аванс след голове на Оуен Бек и Джош Андерсън през първата третина, както и два на Коул Калфийлд през втората.

Те обаче подцениха съперника си в последните три минути и последователно допуснаха голове на Тайлър Бауер (17:21 мин), Морган Барън (18:03) и два на Кайл Конър (19:00 и 19:27). В продължението Дилан Самберг донесе победата на Джетс.

Любопитно е, че по този драматичен начин Уинипег прекъсна кошмарна серия от девет поредни загуби. Намира се на 13-ата позиция в Западната конференция с 13 точки. В историята на Националната хокейна лига нямаше толкова късен обрат при четири гола пасив.

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За Монреал поражението идва след серия от пет поредни победи. Канадците правят много силен сезон, като са трети на Изток с 21 точки, на пет зад лидера и шампион Каролина Хърикейнс.

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