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Националната хокейна лига в САЩ и Канад (NHL) предложи един от най-великите обрати в историята тази нощ в мач от редовния сезон.

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Най-успешният отбор за всички времена Монреал Канейдиънс водеше с 4:0 при домакинството си на Уинипег Джетс 2 минути и 39 секунди преди края, но до края на редовното време допусна четири гола, а след това и бе победен в продълженията за 4:5.

Канадците имаха меко казано комфортен аванс след голове на Оуен Бек и Джош Андерсън през първата третина, както и два на Коул Калфийлд през втората.

Те обаче подцениха съперника си в последните три минути и последователно допуснаха голове на Тайлър Бауер (17:21 мин), Морган Барън (18:03) и два на Кайл Конър (19:00 и 19:27). В продължението Дилан Самберг донесе победата на Джетс.

Любопитно е, че по този драматичен начин Уинипег прекъсна кошмарна серия от девет поредни загуби. Намира се на 13-ата позиция в Западната конференция с 13 точки. В историята на Националната хокейна лига нямаше толкова късен обрат при четири гола пасив.

За Монреал поражението идва след серия от пет поредни победи. Канадците правят много силен сезон, като са трети на Изток с 21 точки, на пет зад лидера и шампион Каролина Хърикейнс.

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