Христо Христов опита да надвие болката на Мондиала, но не успя да запише класиране
Българинът с 3 грешни опита в изтсласкването
Христо Христов не успя да запише класиране в двубоя в категория до 110 килограма на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай.
Последният български представител в състезанието бе пети след изхвърлянето със 186 килограма, но в изтласкването не успя и при трите си опита на 210 килограма.
Христов стартира с неуспешен опит на 180 килограма в изхвърлянето, като още при него се видя, че има някакъв физически проблем. Въпреки това варненецът успя да се събере и в следащите си две излизания на подиума направи успешни опити на 180 и на 186 килограма.
Физически проблеми пред Христов обаче се оказаха непреодолими във второто движение - изтласкването. Той не успя и в трите си опита на 210 килограма, като след последния от тях трябваше да бъде придружен от един от съдиите на слизане от подиума.
Световен шампион за четвърти път стана Акбар Джураев от Узбекистан. Той завърши с двубой от 432 килограма, като постави световен рекорд в изхвърлянето от 198 килограма и постигна 234 килограма в изтласкването. Джураев пробва да подобри и световния стандарт в изтласкването, който е 237 килограма, но опитът му на 238 килограма бе неуспешен.
Втори с двубой от 418 килограма е иранецът Алиреза Насири, а трети с 417 килограма е Шахзадбек Матякубов от Туркменистан.
С участието на Христо Христов приключи и българското участие на световното първенство по вдигане на тежести, което продължава до неделя.