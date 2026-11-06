Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Христо Христов не успя да запише класиране в двубоя в категория до 110 килограма на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай.

Последният български представител в състезанието бе пети след изхвърлянето със 186 килограма, но в изтласкването не успя и при трите си опита на 210 килограма.

25 дни преди Световното: Федерацията ни по вдигане на тежести обяви фалит
Виж още 25 дни преди Световното: Федерацията ни по вдигане на тежести обяви фалит

Христов стартира с неуспешен опит на 180 килограма в изхвърлянето, като още при него се видя, че има някакъв физически проблем. Въпреки това варненецът успя да се събере и в следащите си две излизания на подиума направи успешни опити на 180 и на 186 килограма.

Физически проблеми пред Христов обаче се оказаха непреодолими във второто движение - изтласкването. Той не успя и в трите си опита на 210 килограма, като след последния от тях трябваше да бъде придружен от един от съдиите на слизане от подиума.

Световен шампион за четвърти път стана Акбар Джураев от Узбекистан. Той завърши с двубой от 432 килограма, като постави световен рекорд в изхвърлянето от 198 килограма и постигна 234 килограма в изтласкването. Джураев пробва да подобри и световния стандарт в изтласкването, който е 237 килограма, но опитът му на 238 килограма бе неуспешен.

Втори с двубой от 418 килограма е иранецът Алиреза Насири, а трети с 417 килограма е Шахзадбек Матякубов от Туркменистан.

С участието на Христо Христов приключи и българското участие на световното първенство по вдигане на тежести, което продължава до неделя.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Почина Вежди Рашидов Днес
Почина Вежди Рашидов
35975
Кристина Апългейт след грешната си диагноза: Чувствам се като измамница Лайф
Кристина Апългейт след грешната си диагноза: Чувствам се като измамница
6082
ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027 Бизнес
ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027
12221
Федерални агенти в САЩ забелязали безшумно триъгълно НЛО IT
Федерални агенти в САЩ забелязали безшумно триъгълно НЛО
6447
Вежди Рашидов: Животът ми беше много радости, много сълзи и много горчивини Impressio
Вежди Рашидов: Животът ми беше много радости, много сълзи и много горчивини
8080
Журналистически разкрития, Ози Озбърн и литературна класика сред новите аудиокниги на Storytel през ноември – с 60% отстъпка за нови абонати URBN
Журналистически разкрития, Ози Озбърн и литературна класика сред новите аудиокниги на Storytel през ...
4093
Те са рекордьори! Свещените ругатни, за които в Квебек някога влизали в затвора Trip
Те са рекордьори! Свещените ругатни, за които в Квебек някога влизали в затвора
1269
Защо картофите залепват за тавата? Грешката, която почти всички правим Вкусотии
Защо картофите залепват за тавата? Грешката, която почти всички правим
1003
Идеалният шеф не е случайност: Тази зодия изгражда най-добрите отношения на работа и подкрепя екипа Zodiac
Идеалният шеф не е случайност: Тази зодия изгражда най-добрите отношения на работа и подкрепя екипа
1412
По пътищата: Отново ограничават камионите над 12 т. по "Хемус" Времето
По пътищата: Отново ограничават камионите над 12 т. по "Хемус"
202