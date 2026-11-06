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Христо Христов не успя да запише класиране в двубоя в категория до 110 килограма на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай.

Последният български представител в състезанието бе пети след изхвърлянето със 186 килограма, но в изтласкването не успя и при трите си опита на 210 килограма.

Христов стартира с неуспешен опит на 180 килограма в изхвърлянето, като още при него се видя, че има някакъв физически проблем. Въпреки това варненецът успя да се събере и в следащите си две излизания на подиума направи успешни опити на 180 и на 186 килограма.

Физически проблеми пред Христов обаче се оказаха непреодолими във второто движение - изтласкването. Той не успя и в трите си опита на 210 килограма, като след последния от тях трябваше да бъде придружен от един от съдиите на слизане от подиума.

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Световен шампион за четвърти път стана Акбар Джураев от Узбекистан. Той завърши с двубой от 432 килограма, като постави световен рекорд в изхвърлянето от 198 килограма и постигна 234 килограма в изтласкването. Джураев пробва да подобри и световния стандарт в изтласкването, който е 237 килограма, но опитът му на 238 килограма бе неуспешен.

Втори с двубой от 418 килограма е иранецът Алиреза Насири, а трети с 417 килограма е Шахзадбек Матякубов от Туркменистан.

С участието на Христо Христов приключи и българското участие на световното първенство по вдигане на тежести, което продължава до неделя.

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