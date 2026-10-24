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Kенийскта бегачка на дълги дистанции Перес Джепчирир, която е световна шампионка в маратона от 2025-а и олимпийска златна медалистка от Париж 2024, бе хваната с допинг и е със спрени наказателни права. 33-годишната африканка е дала положителна проба преди победата си на маратона в Сидни на 30 август тази година, когато премина дистанцията за 2:18:31 часа.

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В пробата на кенийката има следи от ЕРО (еритропоетин) - вещество, което увеличава кислородния капацитет на кръвта, стимулирайки създаването на нови червени кръвни телца. Когато бива използвано като допинг, веществото се инжектира и може да бъде хванато посредством кръвен тест или тест на урината, и то за кратък период от време.

Джепчирир счупи световния рекорд в полумаратона за първи път през 2017-а, а след това повтори упражнението на три пъти само в рамките на година през 2020-а.

Тя има победи в още три "мейджър" маратона - Ню Йорк (2021), Бостън (2022) и Лондон (2024).

В Сидни кенийката бе по-бърза с над три минути от сънародничката си Чепет Чептай, завършила втора. Пробата, в която е било засечено забраненото вещество, е била взета в Кения.

Последният ѝ рекорд в полумаратона бе с време от 1:05:16 минути на световното в Гдиня преди шест години, а миналия месец друга кенийка в лицето на Агнес Джебет Нгетич го подобри със секунда. Тези постижения са в състезания, в които участват само жени, а в смесени такива най-бързият полумаратон е на Летесенбет Гидей от Етиопия - 1:02:52 минути във Валенсия през 2021-а.

При триумфа си в Лондон Джепчирчир постави нов световен рекорд в маратона при жените - 2:16:16, време, което бе подобрено от Тигст Асефа от Етиопия, отново в британската столица тази година (2:15:41).

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