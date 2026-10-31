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Последният български представител на Световното първенство по борба в Астана - Ахмед Батаев, отпадна на четвъртфиналите в категория до 92 килограма свободен стил.

Натурализираният дагестанец, който донесе на България два сребърни медала от европейски първенства, включително и по-рано през тази година, не успя да намери място на полуфиналите на Световното.

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Така за Батаев остава единствената надежда чрез репешажи да успее да се добере до битка за бронза, но към момента нищо не зависи от него.

Батев започна деня с победа над представляващия Украйна Мохамед Алиев със 7:5, но след това не успя да се справи с иранеца Амир Хосеин Фирозпур.

Представляващият България дагестанец загуби с 4:7 и така отпадна от Световното, а единственият му шанс за репешаж минава през класиране на иранеца на финал.

По-късно днес Фирозпур се изправя срещу действащия световен шампион Тент Хидлей от САЩ.

Ако Батаев не получи шанс чрез репешажа, то България ще приключи първенството с три медала. Злато на Семен Новиков, както и бронзови отличия на Кирил Милов и Биляна Дудова.

Страната ни също така имаше още три директни схватки за бронз, но за съжаление те бяха загубени.

 

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