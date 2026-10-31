Ахмед Батаев все пак може да получи втори шанс през репешажите

0 Снимка: БТА

Последният български представител на Световното първенство по борба в Астана - Ахмед Батаев, отпадна на четвъртфиналите в категория до 92 килограма свободен стил.

Натурализираният дагестанец, който донесе на България два сребърни медала от европейски първенства, включително и по-рано през тази година, не успя да намери място на полуфиналите на Световното.

Така за Батаев остава единствената надежда чрез репешажи да успее да се добере до битка за бронза, но към момента нищо не зависи от него.

Батев започна деня с победа над представляващия Украйна Мохамед Алиев със 7:5, но след това не успя да се справи с иранеца Амир Хосеин Фирозпур.

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Представляващият България дагестанец загуби с 4:7 и така отпадна от Световното, а единственият му шанс за репешаж минава през класиране на иранеца на финал.

По-късно днес Фирозпур се изправя срещу действащия световен шампион Тент Хидлей от САЩ.

Ако Батаев не получи шанс чрез репешажа, то България ще приключи първенството с три медала. Злато на Семен Новиков, както и бронзови отличия на Кирил Милов и Биляна Дудова.

Страната ни също така имаше още три директни схватки за бронз, но за съжаление те бяха загубени.

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