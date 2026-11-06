Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Иван Хърков е световен шампион по самбо в категория до 79 килограма при мъжете. Във финална схватка в Ташкент българинът надделя над арменеца Борис Шавтерян.

Хърков отбеляза първата точка, но след това му се наложи да защитава опит за ключ на ръката от страна на Шавтерян. Самбистът от Панагюрище защити добре, а след това и атакува с ключ на крака, но арменецът излезе от тепиха.

Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят
Виж още Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят

Това доведе до наказание за Шватерян. Настоящият европейски шампион след това отбеляза още една точка и завърши в доминантна позиция в партер.

Преди битката за злато 29-годишният Хърков записа четири успеха, като допусна само една точка по пътя към финала. Той надделя над представители на Беларус, Грузия, Хърватия и Мавриций.

Припомняме, че през 2023-а Хърков стана шампион в същата теглова категория на Световното в Грузия. През 2024-а и 2025-а Хърков спечели бронзови медали от Мондиала по самбо.

Борислав Янаков загуби битката за бронзовия медал в категория до 58 кг. от Кимал Оболбеков с 2:4 точки. Утре на тепиха излизат Таня Радулова (54 кг), Ана-Мария Манушева (65 кг), Димитър Стоянов (64 кг) в спортното самбо и Емил Незиров (71 кг) в бойното самбо.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Почина Вежди Рашидов Днес
Почина Вежди Рашидов
37236
Яжте и не напълнявайте: 5-те златни правила на италианките Лайф
Яжте и не напълнявайте: 5-те златни правила на италианките
3476
"Бюджет на вразумяването": 3,5% дефицит, под 40% разходи от БВП и 8,6 млрд. евро нов дълг Бизнес
"Бюджет на вразумяването": 3,5% дефицит, под 40% разходи от БВП и 8,6 млрд. евро нов дълг
12022
Фалшив AI инструмент помогнал за рекордната кражба от Binance IT
Фалшив AI инструмент помогнал за рекордната кражба от Binance
1086
Вежди Рашидов: Животът ми беше много радости, много сълзи и много горчивини Impressio
Вежди Рашидов: Животът ми беше много радости, много сълзи и много горчивини
9198
Журналистически разкрития, Ози Озбърн и литературна класика сред новите аудиокниги на Storytel през ноември – с 60% отстъпка за нови абонати URBN
Журналистически разкрития, Ози Озбърн и литературна класика сред новите аудиокниги на Storytel през ...
4132
Бутан – страната, която измерва успеха чрез щастието Trip
Бутан – страната, която измерва успеха чрез щастието
2321
Има си ред за продуктите в бургера Вкусотии
Има си ред за продуктите в бургера
876
Децата от тези 3 зодии си правят домашното сами, без да им се напомня Zodiac
Децата от тези 3 зодии си правят домашното сами, без да им се напомня
796
По пътищата: Отново ограничават камионите над 12 т. по "Хемус" Времето
По пътищата: Отново ограничават камионите над 12 т. по "Хемус"
251