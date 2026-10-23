Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Етиопската звезда в маратона Рути Ага бе наказана да не се състезава за период от шест години. 32-годишната бегачка, която има шест призови класирания в "мейджър" състезанията (Токио, Бостън, Лондон, Сидни, Берлин, Чикаго и Ню Йорк), бе призната за виновна заради... фалшива рецепта, с която е оправдала положителната допинг проба.

Хваната с допинг британка поиска 20 милиона неустойка, но съдът я остави с празни ръце
Виж още Хваната с допинг британка поиска 20 милиона неустойка, но съдът я остави с празни ръце

Етиопката бе хваната с метилпреднизолон - синтетичен кортикостероид, който е забранен в професионалния спорт, където може да се използва за облекчаване на болката и по-бързо възстановяване. Ага го е приемала заради контузия на коляното, а разследващите стигнаха до извода, че рецептата, която е представила за въпросното вещество е издадена от несъществаща клиника и всъщност е написана от неин роднина, представил се за лекар.

Звеното за почтеност в леката атлетика потвърди, че Ага е получила санкция от 2 години за използването на забранено вещество и още четири като допълнение за измамата, с която е опитала да оправдае вече стореното от нея.

Ага е дала положителната проба през март тази година, когато е била класирана като №11 в света.

Тя спечели маратона в Токио през 2019-а, има две втори места в Берлин, едно сребро в Токио, бронз в Берлин, както и трето място в Ню Йорк. Самата състезателка признава, че близо година е имала проблем с коляното, а лекарството ѝ е било предписано от специалист в клиника в предградията на Адис Абеба. Етиопската допинг агенция обаче започва проверка и не намира медицинско заведение с даденото от Ага име.

А след като се свързва с "доктора", издал рецептата, се оказва, че става дума за роднина на лекоатлетката, който направил това като услуга. Самият мним медик е признал за това.

Ага бяга също и на 5000 и 10 000 метра, като има сребро на световното за девойки в първата дисциплина, както и злато на първенството на Африка до 20 години от 2013-а.

Най-доброто ѝ време в маратона е 2:18:34, а в полумаратона - 1:06:39.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
125829
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер? Лайф
Как Райън Рейнолдс се превърна от "обикновена" знаменитост в предприемач-милиардер?
4205
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
3989
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
5831
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
2909
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1016
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1459