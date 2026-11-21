В препълнената с българи зала в Мутерщадт, Насар започна с успешен опит на 175 кг, след това изхвърли 180 кг, преди да дойде и изравненият световен рекорд в категория до 95 кг с изхвърлените 185 кг.
Постижението идва само седмица след поредното силно представяне на Насар. На мемориалния турнир в памет на олимпийския шампион Милен Добрев в Пловдив той успя да изхвърли 190 килограма, с което отново показа отличната си подготовка.
Спортът е повече от резултат
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Българинът ще участва в още един кръг от германската Бундеслига в началото на декември. След това му предстои участие в първия квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.