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Бегачката на ултрамаратони Стефани Кейс влезе в историята, превръщайки се в първата жена, която пробягва 100 мили в Антарктида.

Канадката участва в състезанието "Антарктик Айс Ултра" (Antarctic Ice Ultra), което се състои 38 обиколки по трасе с дължина 4,2 км в оазиса Ширмахер в Източна Антарктида.

43-годишната спортистка тича редом до пингвини и се бори със силните ветрове, ниската температура, която на моменти достига до -35°C. Тя пресича финалната линия с второ място в общото класиране с време 17 часа, 31 минути и 39 секунди.

Поради суровите метеорологични условия стартът на състезанието е изтеглен за 1:00 ч. в неделя сутринта. Кейс споделя, че предизвикателството е било свързано не толкова със спортните постижения, колкото с оцеляването.

"Когато си в такава среда за 20 минути, всичко е наред, но когато прекараш там 17 часа или повече, това може да бъде изключително тежко за тялото, тъй като се налага да изразходваш огромно количество енергия само за да поддържаш топлината си", каза Кейс пред BBC Sport. "Работата е там, че трябва да тичаш бързо, но и да не се изпотяваш, което би било пагубно. Ако се изпотиш, започваш да замръзваш".

Всяка година съвсем малко хора се осмеляват да опитат, а още по-малко успяват да завършат. Този път само четирима от осемте бегачи, стартирали в състезанието от 100 мили, пресичат финалната линия.

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В миналото в това изпитание са участвали единствено мъже. Сега Кейс е една от трите жени на старта, но се оказа единствената от тях, която стигна до финала.

Едно от най-тежките предизвикателства за нея се оказва необходимостта да ходи по малка нужда в тези ниски температури.

"По време на бягане в природата обикновено човек просто отива в гората, но заради изискванията за биосигурност в Антарктида не бива да се оставят никакви следи. А когато си облечен с толкова много слоеве дрехи, свалянето на ръкавиците дори за пет секунди крие риск от измръзване на ръцете - това наистина беше сериозно предизвикателство", споделя тя. "Условията са толкова сурови и нещата могат да се объркат изключително бързо. Когато пресякох финалната линия, изпитах огромно облекчение, че наистина съм се справила - и то за време, с което се гордея изключително много. Беше истински изблик на емоции."

Кейс, която работи като адвокат по правата на човека, пресича финалната линия 29 минути след китайския бегач Юшен Ни, който подобри собствения си световен рекорд поставен миналата година. Времето му сега е по-добро с повече от пет часа и половина.

"Имаше моменти, в които изоставах от него с 60 секунди или бях само на 200 метра зад него. Беше истинско състезание. Но щом забележеше, че се приближавам, той поглеждаше назад и просто ускоряваше. Мисля, че наистина се мотивирахме взаимно да постигнем най-добрите си резултати. Чувствам се изключително горда от това, което успях да направя", сподели тя.

Миналата година Кейс стана популярна в интернет, след като решава да накърми дъщеричката си Пепър по време на победата си в ултрамаратон в Сноудония. Въпреки че реакциите са предимно положителни, тя разказва, че част от негативните коментари са я вдъхновили да приеме това предизвикателство - за да покаже, че "майчинството не е финалната линия". Според нея постигането на това на Антарктида, която е считана за "континент без жени", е символично постижение.

"Знам, че когато правя нещата, които ме карат да се чувствам щастлива и пълноценна, ставам по-добра майка. Така мога да се прибера у дома и да покажа на дъщеря си всичко, което тя би могла да пожелае да прави", каза Кейс. "Сметнах, че най-добрият начин да отговоря на онези, които смятат, че трябва да си стоя вкъщи с бебето, е да отида на най-екстремното място на Земята и да се опитам да поставя рекорд."

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.