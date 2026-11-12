Страната с крайни мерки ще ограничи юношеският отбор на Сборная за предстоящото Световно първенство

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Канада ще попречи на руските спортисти и официални лица да влязат в страната за Световното първенство по хокей на лед за юноши в Алберта, съобщи правителството в сряда, като по този начин ефективно им забранява участието няколко седмици преди началото на турнира, предаде Ройтерс.

В изявление канадският държавен секретар по спорта Адам ван Коверден заяви, че правителството се противопоставя на участието на Русия и Беларус в международни спортни състезания, "докато Русия продължава агресивната си война срещу Украйна с съучастието на Беларус".

"Министърът на IRCC (Имиграция, бежанци и гражданство) ще предприеме мерки за индивидуална оценка и ще попречи на руски и беларуски спортисти и официални лица да влязат в Канада, за да участват в състезания, независимо дали вече притежават валидни визи", заяви Ван Коверден.

Международната федерация по хокей на лед (IIHF) и Руската федерация по хокей на лед не са дали коментар засега. Хокей Канада заяви, че няма какво да добави към по-ранното си изявление, в което подкрепя позицията на правителството.

Спортният арбитражен съд (CAS) разпореди на IIHF в края на миналия месец да допусне руските отбори до пет предстоящи първенства, като се започне с Световното първенство за юноши.

Международната федерация, която е изключила Русия от повечето международни състезания след нахлуването в Украйна през 2022 година, заяви, че не е съгласна с решението на CAS. Отборът на Беларус няма да участва в първенството след отделно решение на IIHF.

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Премиерът Марк Карни по-рано заяви, че Канада няма да позволи на руски спортисти да се състезават за страната си на канадска територия, изявление, което някои възприеха като оставящо възможност за тяхното участие като неутрални състезатели.

Ван Коверден заяви, че Канада допуска неутрално участие само на отделни спортисти, като изключва тази възможност за руския отбор. "Позицията на Канада е недвусмислена: докато Русия продължава агресивната си война срещу Украйна, не може да има връщане към обичайния ред на нещата", каза той.

Световното първенство за юноши ще се проведе от 26 декември до 5 януари.

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