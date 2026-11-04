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Спортист №1 на България за последните две години Карлос Насар излиза днес в битка за четвъртата си световна титла във вдигането на тежести. Нашият представител ще се бори за златото в категория до 95 кг. на шампионата в Нинбо, Китай. Състезанието е с начален час 13:00 часа.

22-годишният щангист до момента има три титли на света - Ташкент 2021, Манама 2024 и Фьорде 2025. При успех днес ще се изравни с Иван Иванов, който има четири световни титли в кариерата си. Най-титулуваният българин на Мондиали в спорта е Янко Русев, който има пет. Наим Сюлейманоглу има седем, но само две са с българския флаг.

В международен план Карлос може да стане вторият най-титулован активен щангист, като единствено легендата Лаша Талахадзе го изпреварва със седемте си титли. Грузинецът бе спрял състезателна дейност след титлата си от Олимпийските игри в Париж преди две години, но сега се завърна и ще участва в Група "Б” на надпреварата в категория +110 кг в Нинбо. Любопитно е, че ако спечели титлата, българинът ще триумфира в четвърта различна категория, след като до момента е взимал златото в 81 кг, 89 кг и 94 кг.

Общо 11 щангисти ще се изправят в състезанието в Група "А” на категория до 95 кг. Освен Карлос още двама световни шампиони ще участват в надпреварата - Нургиса Адилетули от Казахстан, който е златен медалист от Манама 2024 в категория до 96 кг и Фарес Ел-Бакх от Катар, който триумфира в Богота 2022 в същата категория.

Именно казахстанеца, заедно с иранеца Али Алипур изглеждат като основни конкуренти на Карлос за златото. Перисецът спечели златото на азиатските игри в Нагоя преди месец с двубой от 398 кг. - 180 в изхвърлянето и 218 в изтласкването. Малко по-рано през годината Али постигна и по-добри резултати по време на иранския шампионат 187 и 223, но не успя да ги повтори на игрите в Япония. Адилетули също показа, че може да бъде фактор в борбата за медалите. На Азиатските игри казахстанецът завърши втори с 394 кг — 177 в изхвърлянето и 217 в изтласкването.

Високи заявки са дали още Цян Фейсян от Китай, Кейдомар Валенила от Венецуела и Салем Ясер от Босна и Херцеговина. Предварителните цифри обаче рядко имат голямо значение и доста често не отговарят на моментните възможности на състезателите. 11-те от Група "А” трябва да хвърлят по едно око и на Група "Б”, където ще участва бронзовия медалист от миналата година Йоксер Алборнос от Колумбия, който вече се състезава за Бахрейн.

В дните преди състезанието Карлос демонстрира доста добра форма в тренировъчната зала, като бе забелязан да изхвърля без проблеми 180 кг, като много специалисти отбелязаха положителна промяна в техниката му в първото движение. Изтласкването традиционно е по-силно за Карлос и световният стандарт от 220 кг изглежда като преодолима летва за Насар.

Състезанието е важно също така и като първи квалификационен турнир за класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. За да се класира там един състезател трябва да участва поне в пет надпревари измежду Световни, Континентални и специални пет турнира, от които в общия си сбор да има резултат сред най-силните осем щангисти на всяка категория. Първият специален квалификационен турнир е след само месец в Катар.

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