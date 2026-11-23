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Карлос Насар отвя конкуренцията при дебюта си в германската Бундеслига за неговия Мутерщад в четвъртия кръг на състезанието.
Отборът му победи с 3:0 точки в движенията Грюнщад с резултат 864.6 срещу 700.8 събрани от състезателите.
Олимпийският шампион бе с принос от 215.6 относителни точки по правилата на Бундеслигата.
Индивидуалният резултат на Насар е най-добрият в 130-годишната история на клуба, похвалиха се от Мутерщад.
Карлос направи шест успешни опита в състезанието, като дори изравни световния си рекорд в изхвърлянето. Той направи успешни опити на 175, 180 и 185 килограма. Именно със 185 килограма в изхвърлянето той спечели четвъртата си световна титла преди три седмици, а сега повтори упражнението и на ниво Бундеслига.
Спортът е повече от резултат
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В изтласкването Насар направи успешни опити на 200, 210 и 220 килограма.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.