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Предварителните заявки за предстоящото Световно първенство по вдигане на тежести в Нингбо (Китай) бяха обявени преди броени часове. Изненадващо Карлос Насар е с трета по сила заявка от 390 кг двубой. Иранецът Али Алипур е декларирал 400 кг, а Нургиса Адилетули (Казахстан) и Фейксян Куан (Китай) са дали заявка от 395 кг.

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На Азиатските игри в Нагоя наскоро 22-годишният Али Алипур спечели златото в кат. до 95 кг с официален световен рекорд от 398 кг в двубоя (180 кг в изхвърлянето и 218 кг в изтласкването). Затова заявката му от 400 кг за Световното първенство не е само психологическа игра, а ясен знак, че се цели в златото.

Има и още една изненада в категорията на Насар. Един от фаворитите - колумбиецът Йоксер Мануел Алборнос Кинто, който вдига за Бахрейн, ще пропусне Световното първенство по неизвестни причини до момента.

Състезанието в кат. до 95 кг е е на 4 ноември и започва в 12:00 часа.

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