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Кирил Милов донесе първи медал за България от Световното първенство по борба в Астана.

Родният борец спечели бронзовото отличие в категория до 97 килограма класически стил, като за него това е трето отличие от Световно първенство.

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В кариерата си Милов има два загубени финала през 2018-а и 2022-а, когато остана със сребърното отличие, а сега той прибави и бронз към колекцията си.

Отличието е първо за България от шампионата на планетата, като страната ни има гарантиран поне още един медал, защото по-рано днес на финал в категорията си се класира Семен Новиков.

Любопитното е, че именно около Милов и Новиков бяха най-големите скандали в борбата в последно време, а доскорошното ръководство на федерацията не ги картотекира за първенството. Смяната на Станка Златева с Тодор Ангелов обаче доведоха до промяна в последния момент, а резултатът е сигурни два медала за България.

Милов започна вчерашния ден с бърз технически туш срещу украинеца Владлен Козлюк, който взе бронзов медал то Европейското по-рано тази година.

Милов победи своя опонент с оставащи 3:52 минути от мача, а следващото му предизвикателство бе унгарецът Алекс Соке, когото българинът победи на финала на тазгодишното Европейско, както и на полуфинал на шампионата на Стария континента през 2025-а.

Сега Милов отново спечели сблъсъка с 3:2, за да отиде на четвъртфинал срещу Ислам Йевлоев от Казахстан, където спечели с туш при оставащи 4:11 минути от мача.

За съжаление Милов загуби полуфиналната си схватка от беларусина Кирил Маскевич, като макар да водеше с 5:0 в резултата, българинът загуби с 5:7 и се размина със своя трети световен финал.

Днес след репешажите до схватка с него се добра австриецът Маркус Рагингер, като Милов тотално доминираше своя опонент и спечели с технически туш при оставащи 2:36 минути до края.

Родният борец поведе с 5:0 в първата част, а след това с отлична контраатака си спечели нови 4 точки. Австрийският лагер обжалва това отсъждане, но обжалването бе изгубено и допълнителната точка означаваше 10:0 и край на мача.

Утре вечер Семен Новиков излиза в своя финал, а преди него за бронз ще се бори и Едмонд Назарян.

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