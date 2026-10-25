За съжаление той не успя да достигне до третия си финал на шампионат на планетата

402 Снимка: Йордан Петков/БОК

Кирил Милов се размина с третия си финал на Световно първенство по борба и ще спори за бронзов медал на шампионата в Астана.

Родният борец, който преди няколко месеца спечели третата си европейска титла в категория до 97 килограма класически стил, днес за съжаление загуби полуфиналната си схватка и не успя да си гарантира минимум сребро.

Милов бе изключително убедителен до самия полуфинал, където се изправи срещу борец, който бе туширал преди няколко месеца на Европейското - Кирил Маскевич от Беларус, но за съжаление дори авансът от 5:0 не се оказа достатъчен и Милов загуби с 5:7.

Така утре Кирил Милов ще се бори за първи бронз от Световно след сребърните медали, които си спечели през 2018-а и 2022-а.

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Денят за Милов започна с бърз технически туш срещу украинеца Владлен Козлюк, който взе бронзов медал от Европейското тази година.

Милов победи своя опонент с оставащи 3:52 минути от мача, а следващото му предизвикателство бе унгарецът Алекс Соке, когото българинът победи на финала на Европейското по-рано тази година, както и на полуфинал на Европейско през 2025-а.

Сега Милов отново спечели сблъсъка с 3:2, за да отиде на четвъртфинал срещу Ислам Йевлоев от Казахстан, където спечели с туш при оставащи 4:11 минути от мача.

В категория до 72 килограма наш представител беше Димитър Георгиев, който загуби още първия си мач с 3:7 от чилиеца Нестор Алманса Труйол.

По-късно днес може да видим първия българин на подиума, защото в категория до 77 килограма в битка за бронз излиза Стоян Кубатов, който ще се изправи срещу беларусина Шуай Мамедау.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.