Кирил Милов загуби на полуфинал на Световното, ще се бори за бронзово отличие
За съжаление той не успя да достигне до третия си финал на шампионат на планетата
Кирил Милов се размина с третия си финал на Световно първенство по борба и ще спори за бронзов медал на шампионата в Астана.
Родният борец, който преди няколко месеца спечели третата си европейска титла в категория до 97 килограма класически стил, днес за съжаление загуби полуфиналната си схватка и не успя да си гарантира минимум сребро.
Милов бе изключително убедителен до самия полуфинал, където се изправи срещу борец, който бе туширал преди няколко месеца на Европейското - Кирил Маскевич от Беларус, но за съжаление дори авансът от 5:0 не се оказа достатъчен и Милов загуби с 5:7.
Така утре Кирил Милов ще се бори за първи бронз от Световно след сребърните медали, които си спечели през 2018-а и 2022-а.
Денят за Милов започна с бърз технически туш срещу украинеца Владлен Козлюк, който взе бронзов медал от Европейското тази година.
Милов победи своя опонент с оставащи 3:52 минути от мача, а следващото му предизвикателство бе унгарецът Алекс Соке, когото българинът победи на финала на Европейското по-рано тази година, както и на полуфинал на Европейско през 2025-а.
Сега Милов отново спечели сблъсъка с 3:2, за да отиде на четвъртфинал срещу Ислам Йевлоев от Казахстан, където спечели с туш при оставащи 4:11 минути от мача.
В категория до 72 килограма наш представител беше Димитър Георгиев, който загуби още първия си мач с 3:7 от чилиеца Нестор Алманса Труйол.
По-късно днес може да видим първия българин на подиума, защото в категория до 77 килограма в битка за бронз излиза Стоян Кубатов, който ще се изправи срещу беларусина Шуай Мамедау.