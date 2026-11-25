От вписването на новото ръководство зависи олимпийската подготовка, се твърди в позицията

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Клубове, членове на Българската федерация по Борба, поискаха министър Енчо Керязов да организира "спешна работна среща относно критичната ситуация в най-успешния спорт на България". Те подчертават, че от вписването на новоизбрания президент Тодор Ангелов и новия УС зависи подготовката на националите, които започват олимпийски квалификации през 2027 г.

Ето какво се казва в откритото писмо, което те изпратиха до министъра:

"Уважаеми господин Керязов,

Ние, долуспоменатите спортни клубове, членове на Българската федерация по борба, Ви молим да свикате спешна работна среща относно критичната ситуация в най-успешния спорт на България.

Настоящото положение поставя под въпрос не само участието на страната ни на олимпийските игри Лос Анджелис 2028, но и въобще бъдещето на родната борба. Алармираме ММС за необходимостта от своевременно координиране на действията по подготовката на националните отбори и начина на финансирането им, както и подпомагането на дейността на клубовете през 2027 г.

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Необходим е писмен план с конкретни срокове и отговорни лица, който да може да се изпълнява, докато продължават производствата по оспорване на решенията на Общото събрание.

На извънредното Общо събрание на 17 октомври 2026 г. г-н Тодор Ангелов беше избран за председател с ясно мнозинство. Вписването на промените в представителството и управителния съвет по заявление А15 № 20261023163145 беше спряно с определения на Софийския градски съд от 26 октомври 2026 г.

На 12 ноември вписаното към момента вече бивше ръководство публично заяви, че няма да предостави генерално пълномощно за новоизбрания председател и управителен съвет.

На 18 ноември вписаната към момента федерация съобщи и за производство пред Международния спортен арбитраж, в рамките на което се оспорват действия на Световната федерация по борба (UWW), засягащи представителството на федерацията и достъпа до системата за заявки Athena.

В началото на февруари 2027 г. в Загреб предстои първият рейтингов турнир, чиито резултати ще се зачитат за олимпийската квалификация за Лос Анджелис 2028. Подборът на състезателите, лагерите, финансирането и подаването на заявките трябва да бъдат уредени преди турнира.

Междувременно новоизбраното ръководство на федерацията вече събира данните за дейността на клубовете, които ще се използват при оценяването им за финансово подпомагане през 2027 г.

И по двата въпроса клубовете и националните отбори имат нужда от предварителна яснота кой взема решенията, кой подписва документите и в какъв срок.

Във връзка с критичната ситуация настоятелно Ви молим да предприемете следните действия:

1. Да изискате писмена справка от федерацията по чл. 30, ал. 5 от Закона за физическото възпитание и спорта за предстоящите срокове, готовността на документите и лицата, които могат да ги подпишат и подадат. При данни за неизпълнение на законови задължения или нередности при разходването на публични средства молим да възложите целева проверка по чл. 140 и 141 от закона.

2. Да свикате работна среща в рамките на пет работни дни от получаването на писмото с участието на вписаните представители на федерацията, избраните на 17 октомври представители и Българския олимпийски комитет. Молим на срещата да се уточнят редът за подписване и подаване на документите към ММС и редът за потвърждаване с UWW на достъпа до Athena и подаването на заявките за рейтинговия турнир в Загреб.

3. Да определите отговорно лице от ММС и да ни уведомите писмено за датата на срещата. Молим договорените действия, отговорните лица и сроковете за изпълнение да бъдат отразени в протокол и изпратени на участниците.

В заключение заявяваме, че знаем - съдебните производства ще определят изхода на спора за управлението. Но също така сме наясно, че решенията за подготовката на състезателите и за финансирането на клубовете имат собствени и задължителни срокове и Вие, като управляващи, трябва да намерите начин да се намесите, така че ситуацията да не излезе извън контрол.

Лошите практики с федерациите по шахмат, вдигане на тежести, БОК и други, които бяха оставени на автопилот след безучастно изчакване на дълги съдебни саги, не трябва да се повтарят с най-успешния български спорт. Най-малкото защото грешките ни учат и умните хора не ги повтарят.

Завършваме нашето открито писмо отново с настоятелната молба Министерството на младежта и спорта да използва спешно правомощията си сега, за да не влезе и Българската федерация по борба в омагьосан кръг.

Стотиците медали от големи първенства показват, че българската борба си е отвоювала правото на уважение, внимание и загриженост от Ваша страна, а не на очертаващата се агония."

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