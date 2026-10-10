Днес бяха масовите дистанции от 5 и 10 км, утре са полумаратонът и маратонът

7938 Снимка: БТА

Кметът на София Васил Терзиев и куп настоящи и бивши министри се включиха в масовия старт на 5 километра от Софийския маратон.

Стартът бе даден от спортния министър Енчо Керязов, който също се включи в бягането.

"Радвам се да видя толкова много хора от различни възрасти на старта. Поздравявам родителите, които са дошли с децата си, защото ние казваме колко важно е здравето, но ако не го показваме от това няма особена полза", каза в словото си министърът на младежта и спорта.

Победител в масовия старт на 5 километра стана Иван Андреев с време от 15:54 минути.

При жените триумфира рейс директорът на състезанието и национална рекордьорка в маратона Милица Мирчева с време от 17:02 минути.

Тази година Софийският маратон отбелязва рекорден брой участници, а най-голяма част от тях бяха в днешните масови дистанции от 5 и 10 километра.

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Снимка: БТА

На 10 километра победата при мъжете отиде за Иво Балабанов с време от 30:13 минути, втори завърши мароканецът Абделгафур Ахизун с 31:01 минути, а на подиума се нареди и Стоян Валдков с 32:15.

При видяхме три българки на подиума. Победа за Билсерин Сюлейман с 35:06 минути, второ място за Веселка Дилянова с 39:12 и трето място за Кристияна Михайлова с 39:32 минути.

Столичният кмет Васил Терзиев пробяга дистанцията от 5 километра за 29:28 минути, след което сподели:

"Доволен съм от участието си. Без да съм тренирал специално го избягаха за под 30 минути. Победителят е за 15 минути, но с него имаме разлика във възрастта и в подготовката. Важното е да се спортува и редовно и да дадем пример на хората да излизат навън при всяка една възможност, за да инвестират в себе си в това да са по-здрави и по-позитивни. Стараем се да организираме такива събития все по-добре. Гражданите да бъдат все по-добре информирани за тях, за да могат да планират предвижването си. Но мисля, че те са свикнали. Все пак Софийския маратон го има за 43-ти път. Благодаря на софиянци за търпението. Виждам, че освен рекордния брой бегачи - над 12 000, има и много такива, които са излезли, за да подкрепят бегачите. Има настроение. Това е много важно, за да бъде един град жив и всички да се чувстваме като едно голямо общество".

Утре са стартовете на 21 и 42 километра.

Снимка: БТА

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