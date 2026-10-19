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Корейката Се-йон Ан спечели рекордна 47-ма международна титла по бадминтон.

Олимпийската шампионка стана най-титулуваната състезателка на сингъл в този спорт, след като завоюва своята 47-ма международна титла на Откритото първенство на Дания.

Победата на Ан над японката Акане Ямагучи във финала в Одензе с 21:23, 21:14, 21:18 ѝ позволи да изпревари индонезийката Суси Сусанти, която има 46 титли, преди да се оттегли от спорта през 1997 година, пише Ройтерс.

От Световната федерация по бадминтон (BWF) уточниха, че титлите от регионални турнири не са включени в тази статистика, а официално водене на рекорди се извършва едва от 1989 г. насам.

"Искам да напиша история и да подобрявам рекорди, но се съсредоточавам върху всеки отделен мач", сподели Ан, която заема първото място в световната ранглиста в продължение на 105 поредни седмици. "Това е моята мотивация. Публиката идва заради мен и се радвам, че хората се наслаждават на всеки мой мач."

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През тази година Ан е спечелила шест титли на сингъл от Световния тур, като освен това е завоювала златни медали на Азиатските игри, Световното първенство, турнира за "Uber Cup" и други регионални надпревари.

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