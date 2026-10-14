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Българският олимпийски комитет (БОК) направи решаваща стъпка към постигането на нормалност в родния спорт, заяви председателят Весела Лечева след края на първото Общо събрание (ОС) под нейно ръководство и първо като цяло от месец март 2025 г.

"Това беше една решаваща стъпка към нормалност в олимпийското движение. И предишното събрание премина много спокойно, но днешното даде път на бъдещото ръководство да реализира всички свои идеи и цели, които представи като програма през миналата година. Изключително съм доволна", заяви Лечева след края на ОС.

"Благодарих на всички участници и членове на БОК за активното участие, за да можем да реализираме всички наши идеи. Чухте програмата и дейността на новото ръководство. Няма да се връщаме назад, всичко бе казано през тези месеци и се надявам всеки да е взел поука как трябва да продължим по отношение на своите отговорни функции. Ние, като една от най-влиятелните организации в управлението на спорта, трябва да бъдем прозрачни, отговорни, отчетни и активни. Трябва да бъдем на висотата на олимпийския комитет и това, което заслужава."

На днешното ОС БОК действаше със задна дата, а в дневния ред бяха точки като отчет на дейността за 2025 г., избор на регистриран одитор за бюджета през 2026 г., приемане на доклад за извършен одит на Годишен финансов отчет и приемане на доклад на Контролния съвет за 2025 г. Точка 5 бе приемане на програма за дейността за 2026 г., а вече се намираме в средата на октомври.

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Лечева на практика представи свършеното през годината с презентация, в която сред основните точки бяха подготовката за Зимната Олимпиада, спечелените медали от Тервел Замфиров и Лора Христова, възстановяването на статута на БОК в Международния олимпийски комитет, проведеният през юни олимпийски ден в рамките на "Троян спортува", посещението на българска делегация в МОК през август и не на последно място - решението на Министерски съвет от 17 септември за предоставянето на нова административна сграда за организацията. Ключовото събитие до края на годината е Младежката Олимпиада в Дакар.

От БОК също така уточниха, че проектобюджетът за 2026 г. ще бъде преизпълнен, с което на практика заседанието приключи. В неговия край бившият председател Стефка Костадинова пожела на новото ръководство успех и подчерта, че спортът е феърплей. Тя добави: "С каквото мога, ще бъда полезна. Все пак съм член и олимпийска шампионка. От все сърце ви пожелавам успех, скъпи колеги".

Попитана дали очаква различно развитие от това, което бе досега, Лечева отговори:

"Надявам се. Така завърши и предишното ОС. Надявам се всяка казана дума да бъде дадена с нужното откровение, честност и ангажираност към българския спорт. Надявам се, че всеки си е взел поука от всички тези процеси в спорта. Това не се случваше само с Олимпийския комитет, но и с други федерации. Надявам се тази практика да бъде преустановена, защото това затормозява спорта и страдат най-вече състезатели и треньори, които мечтаят да се подготвят по най-добрия начин. Тези негативни практики трябва да бъдат преустановени.

Има огромен потенциал за работа. Има изключително полезни предложения от г-н Лозан Митев. Затова и казах, че ще ги включим за реализация през следващата годината, така че да успеем да осъществим добрите предложения. Имаме много подготвени хора. Най-важното е нашата организация да бъде на необходимото ниво. Няма как със скандали да имаме човек, който да предложим. Има много мои колеги, които заслужават и това е сериозен въпрос, който час по-скоро трябва да бъде дискутиран.".

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