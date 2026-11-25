Легендата Роджърс напусна тима си със скандално интервю, обвини треньор, че спи на разбора
Една от най-големите фигури в новата история на НФЛ вероятно ще спре с играта
Големият Аарън Роджърс вероятно приключва с професионалната кариера като куотърбек в Националната футболна лига, след като взриви медийното пространство в Щатите с убийствено интервю.
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43-годишната легенда изнесе от кухнята на Питсбърг Стийлърс неща, които обикновено остават само за вътрешна консумация. Видимо гневен, Роджърс се появи в предаването на Пат Макафий по ESPN, след като се разбра, че оттук до края на сезона остава втори избор и ще е резерва.
Аарън не спести нищо и на ръководителите, и на треньора Майк Макарти.
"Той заспа на срещата с треньорите онзи ден, когато обсъждахме стратегията за куотърбека в предстоящия мач. Похърка малко, събуди се, а после си излезе от стаята. И това не е нещо ненормално, разказвам ви как минава една типична седмица в Питсбърг.
Това се случва в сряда. В четвъртък изобщо не идва на срещата, която е за нападателите. В петък го няма за основния разбор. Накрая, за капак, нямахме и последния разбор в събота, който е най-важен за мача в неделя във Филаделфия. Невероятно, нали?!
Всъщност, аз не казвам тези неща, за да му се подигравам. Притеснен съм за здравето му. Не изглежда добре и това не е човекът, когото познавам от години."
Часове преди експлозивното интервю Питсбърг обяви, че Роджърс става резерва на Мейсън Рудолф - човек без почти никакъв опит на позицията, която пък е най-важна в спорта американски футбол. Отговорът на Аарън е, че той си събира багажа и напуска тима, но не и преди да наговори всички тези неща в интервюто.
Тимът е с баланс от 6 победи и 4 загуби, като има всички шансове да играе в плейофите.
Най-вероятно това е и краят на кариерата на Роджърс, един от най-талантливите и добри играчи на позицията куотърбек в историята.