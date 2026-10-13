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Валентин Йорданов е синоним на успехи в борбата, като олимпийско злато, седем световни титли, както и седем европейски, потвърждават това.

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66-годишният легендарен спортист рядко застава пред медиите, а щом го направи днес на пресконференция, на която обяви подкрепата си към кандидатурата на Тодор Ангелов за президент на федерацията ни, значи ситуацията наистина е тежка.

"Събрали сме се тук, за да подкрепим Тошко Ангелов във връзка с кандидатурата му за президент на БФ Борба. Лично аз съм тук, защото виждам, че българската борба върви по надолнище и не остана много до дъното", каза Йорданов, който бе редом до друга легенда - Армен Назарян, както и до Гриша Ганчев, дългогодишен спонсор на борбата у анс.

"Болно ми е, че като отворим социалните мрежи, виждаме и четем всякакви глупости за българската борба. Тук сме, за да се обединим, да обърнем внимание на българските треньори, клубове и състезатели. Не сме тук, за да търсим финансови изгоди или нещо друго. С Ганчев подкрепяме Тошко, за да тръгне българската борба нагоре и да не ставаме за смях като други спортове. Винаги сме били за пример в България. Болно ми е, защото отвсякъде ми се обаждат да ми се жалват, включително ми звънят от чужбина да ме питат какво става с нашата борба. Как да им кажа, че нещата не вървят добре? Затова искаме да направим промени, да обединим усилията си и да няма дрязги между този и онзи. Каквото можем, ще направим, за да се гордеем на следващите Олимпийски игри и следващите първенства", продължи Йорданов.

И не пропусн да вземе отношение по темата с отсъствието на Семен Новиков и Кирил Милов, които ще пропуснат още едно световно първенство, тъй като се състезават за ЦСКА и в добавка към това искат да се подготвят с личните си треньор.

"Болно ни е, че няма да участват на Световното първенство, а те са потенциални медалисти. Ние смятаме в бъдеще да се намери с ясен регламент кой ще участва. Трябва да има ясни правила. Ще имаме помощ за клубовете, за младите борци, но това е в бъдеще. Аз няма да се отдръпна и винаги ще помагам на българската борба. Правя го с удоволствие. Дано да не накарат спортистите да се отдръпнат. Не съм ходил от доста време на първенства, дано да ме накарат пак да го направя. Ние няма да търсим реваншизъм. Дано да няма жалби като в Олимпийския комитет и щангите. Това пречи на нашия спорт. Не бива да падаме на такива нива и да ни разделят", обобщи ситуацията Йорданов.

Снимка: БТА

Двукратният олимпийски пътрвенец Армен Назарян също изрази подкрепата си за Тодор Ангелов, като призова за обединение в спорта.

"От цял свят ми се обаждат и ме питат как може мъжката борба да се води от тази жена. Ние сме едно семейство и знаем какво е борбата. Аз подкрепям Тодор Ангелов и искам да сме така, както сме били и преди - заедно, едно семейство. Федерацията е една и трябва да се гордеем с успехите на България, да чуваме химна. Затова мен ме боли. Трябва да се обединим всички заедно и да се подкрепяме. Станке, подай оставка, моля те. Трябва да имаш морал. Тя раздели борбата. Трябва да се обединим и да продължаваме да се борим за България", каза Армен.

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