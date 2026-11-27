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Сезонът в Световната купа по биатлон официално започна и при дамите, като в индивидуалния старт на 15 километра в Контиолахти (Финландия), Лора Христова бе най-добре класиралата се българка.

Христова, която спечели бронз именно в тази дисциплина на Олимпиадата в Милано-Кортина, финишира 31-а с две грешки в стрелбата и на 3:46.9 минути изоставане от шведката Елвира Йоберг, която спечели откриващото състезание.

Йоберг сбърка само веднъж в стрелбата и финишира с време от 41:47.9 секунди, втора с перфектна стрелба, но с 22.7 секунди по-бавно бягане остана Соня Лейнамо (Финландия), а призовата тройка бе допълнена от Жулиа Симон.

И тя не сбърка с 20 от 20 в стрелбата, но изоставането ѝ спрямо Йоберг бе 53.1 секунди.

От останалите български биатлонистки Милена Тодорова е 36-а с три пропуска на 4:40.6 минути. Мария Здравкова и Валентина Димитрова допуснаха по пет грешки в стрелбата и се класираха съответно 80-а и 83-та.

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Първият кръг от Световната купа по биатлон продължава в събота, когато са смесената единична щафета и смесената отборна щафета.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.