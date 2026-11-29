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Бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова се класира на 24-а позиция в спринта на 7.5 километра от първия кръг за сезона на Световната купа по биатлон във финландския зимен център Контиолахти.

Тя допусна само една грешка в първата си стрелба и с една наказателна обиколка остана на 1:00.1 минута от победителката Елвира Йоберг (Швеция). Христова прибави нови 17 точки към актива си в генералното класиране и вече има 27.

Валентина Димитрова свали всичките десет мишени и се нареди 31-а с пасив от 1:15.5 минута. Милена Тодорова нямаше ден в стрелбата и с три наказателни обиколки завърши 76-а, на 2:30.1 минута. Мария Здравкова е 97-а също с три грешки и с изоставане от 4:07.0.

Елвира Йоберг прави една наказателна обиколка, но беше без конкуренция в ски бягането и спечели 16-ата си победа за Световната купа с време 21:05.6 минути. Топ 3 допълниха Жюстин Бреза-Буше (Франция) с един пропуск на рубежа и на 1.5 секунда и Камила Жук (Полша) с чиста стрелба и на 6.4 секунда.

По-рано в мъжкия спринт триумфира Ерик Перо от Франция.

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Следващият кръг от Световната купа е в австрийския зимен център Хохфилцен от 4 до 6 декември.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.