О'Съливан, който изпитва сериозни затруднения с формата си, излезе на масата за първи път след загубата си от Ка Вай Чун на турнира в Северна Ирландия миналия месец.
50-годишният Рони изостана с 0:2 срещу Мърфи, който реализира серия от 68 точки във втория фрейм.
Мърфи записа серия от 41 точки, за да спечели следващия фрейм, а след това надделя в оспорвания четвърти фрейм с 61:42, осигурявайки си победата и място сред най-добрите осем.
Кошмарната форма на О'Съливан му носи исторически антирекорд, а именно пет поредни загуби в кариерата му за първи път. До момента на няколко пъти той е имал по четири поредни загуби, включително и в началото на миналата година в Шампионска лига, когато се отказа след четири поражения в пет мача.