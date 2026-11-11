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Седемкратният световен шампион Рони О'Съливан претърпя тежко поражение с 0:4 фрейма от Шон Мърфи на турнира "Шампион на шампионите" в Лестър.

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О'Съливан, който изпитва сериозни затруднения с формата си, излезе на масата за първи път след загубата си от Ка Вай Чун на турнира в Северна Ирландия миналия месец.

50-годишният Рони изостана с 0:2 срещу Мърфи, който реализира серия от 68 точки във втория фрейм.

Мърфи записа серия от 41 точки, за да спечели следващия фрейм, а след това надделя в оспорвания четвърти фрейм с 61:42, осигурявайки си победата и място сред най-добрите осем.

Кошмарната форма на О'Съливан му носи исторически антирекорд, а именно пет поредни загуби в кариерата му за първи път. До момента на няколко пъти той е имал по четири поредни загуби, включително и в началото на миналата година в Шампионска лига, когато се отказа след четири поражения в пет мача.

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