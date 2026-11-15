Малена Замфирова започна подготовката си на сняг, продължавайки възстанояването си след операциите, на които се подложи заради тежката травма, която претърпя през месец март. Тийнейджърката по всяка вероятност ще пропусне Световната купа в сноуборда в Банско в средата на януари, а надеждите ѝ са свързани с участие на Светвоното за юноши и девойки месец по-късно.
Към момента тя кара ски, а не сноуборд, защото сама казва, че все още ѝ липсва нужната сигурност.
Спортът е повече от резултат
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"Да си призная честно, очаквах, че ще се справям по-добре. Все още не се чувствам достатъчно сигурна върху борда и карам само ски", коментира Замфирова за Българската федерация по ски.
"За съжаление, нямаме никакъв късмет с времето тази година. Това допълнително затруднява и забавя тренировъчния процес", продължи тя.
"Най-вероятно няма да мога да се състезавам в първите стартове. Може би ще пропусна Световната купа в Банско, но се надявам, че през февруари ще мога да участвам на Световното първенство за юноши в Република Корея", завървши Замфирова.