710 Снимка: БТА

Българската звезда в сноуборда Малена Замфирова е на крачка от завръщането си на пистата след тежкия инцидент, който претърпя през март тази година. 17-годишната състезателка ще проведе първия си тренировъчен лагер на сняг в Австрия, където ще замине в сряда заедно с брат си Тервел Замфиров и техния баща и треньор Анатолий Замфиров.

Припомняме, че през месец март Малена пострада тежко по време на подготовката си за Световната купа в Чехия. Тогава тя беше ударена в гръб от пиян турист в зоната край ски пистата, вследствие на което получи множество фрактури, включително на бедрената кост, таза и лопатката. Наложиха се няколко хирургически интервенции и продължителна рехабилитация.

В интервю за "Нова", Тервел разкри, че сестра му възвръща формата си с неочаквано бързи темпове, като дори лекарите са впечатлени от напредъка ѝ. Според него основна заслуга за успешното възстановяване имат добре изготвената програма за физиотерапия, както и изключителната дисциплина и воля на Малена. Въпреки положителните новини все още няма яснота кога младата сноубордистка ще се завърне към състезанията. Първите ѝ спускания ще дадат по-добра представа за физическото ѝ състояние, като екипът няма намерение да прибързва с връщането ѝ в състезателна обстановка.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Утре пътуваме за Австрия, където тя ще направи първите си завои на сняг и ще видим как ще се почувства. Надявам се, че ще успее да кара отново през този сезон, но нищо не е сигурно, докато не направи първите си завои на снега", допълни Тервел.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.