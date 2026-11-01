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Марк Маркес се доближи до световната титла в MotoGP, след като триумфира в Гран при на Малайзия на пистата "Сепанг" за първи път в кариерата си.

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Пилотът на Дукати тръгна от първо място и за кратко загуби лидерската позиция от брат си Алекс Маркес, но бързо върна мястото си.

Втори в състезанието завърши Педро Акоста с КТМ на 4.172 секунди, а Алекс финишира трети.

Марк Маркес увеличи преднината си в генералното класиране. Испанецът е с 399 точки и е с 44 пред Хорхе Мартин, който не участва в Малайзия заради фрактура на дясната си китка.

До края на сезона има три надпревари в MotoGP - в Катар,Португалия и Валенсия.

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