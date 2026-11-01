Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Марк Маркес се доближи до световната титла в MotoGP, след като триумфира в Гран при на Малайзия на пистата "Сепанг" за първи път в кариерата си.
Пилотът на Дукати тръгна от първо място и за кратко загуби лидерската позиция от брат си Алекс Маркес, но бързо върна мястото си.
Втори в състезанието завърши Педро Акоста с КТМ на 4.172 секунди, а Алекс финишира трети.
Марк Маркес увеличи преднината си в генералното класиране. Испанецът е с 399 точки и е с 44 пред Хорхе Мартин, който не участва в Малайзия заради фрактура на дясната си китка.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
До края на сезона има три надпревари в MotoGP - в Катар,Португалия и Валенсия.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.