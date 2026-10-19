Програмата за стипендии за олимпийци и параолимпийци на Лос Анджелис 2028 вече приема кандидатури за набор "Зима 2027", като предлага на оттеглилите се спортисти едногодишен платен стаж в екипа, подготвящ се за Игрите.
Одобрените кандидати ще преминат първия си цикъл от януари до юни 2027 г., а втория - от юли до декември 2027 г. Програмата започва на 11 януари 2027 г.
За да кандидатстват за стипендията, спортистите трябва:
1. Да са олимпийци или параолимпийци, които са се оттеглили от елитните международни състезания и могат да работят на пълен работен ден
Спортът е повече от резултат
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2. Да притежават валидно разрешение за работа или разрешение за заетост в САЩ
3. Да живеят в района на Лос Анджелис или да са готови да се преместят там
4. Да могат да работят на място в офиса на LA28 в центъра на Лос Анджелис
Българските спортисти, които имат желание да участват и отговорят на критериите, могат да потърсят и помощта на експертите от БОК, като отправят своите въпроси към Катерина Генова и Деница Панчева на мейла [email protected].