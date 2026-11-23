Магнус Карлсен реши да не се яви за определени партии в Будапеща

5932 Снимка: AP/БТА

Скандал засенчи блясъка на пилотния турнир от новата световна верига Total Chess World Championship Tour, който се изигра в Будапеща през изминалата седмица и завърши в неделната вечер.

Това е надпревара, която се смята за революционна, като съчетава партии в бърза класика, рапид и блиц формати. Турнирите от тази верига, които се планира да станат редовни, би следвало да са бъдещето на играта.

Този бе спечелен от Алиреза Фируджа пред Аниш Гири и Фабиано Каруана, а световният №1 и признат за неоспорим гений и лидер на последните поне 30 години в шаха - Магнус Карлсен, остана на 17-ото място.

Норвежецът стартира без загуба в откриващия блиц турнир. В основната надпревара обаче Карлсен не успя да запише нито един успех в груповата фаза, падайки в класирането. Но не това е скандалът на уикенда, а разследването и потенциалното наказание, което го чака от Комисията по етика и дисциплина към световната централа ФИДЕ.

Карлсен натрупа пет служебни загуби, отказвайки изобщо да седне край дъската с черно-белите фигури за партия по бърза класика срещу Бибисара Асаубаева, както и в плейофа за 17-ото място срещу Владислав Артемиев. В този дуел норвежецът не изигра три партии — две в рапид и една в бърза класика, въпреки че резултатът още не бе решен. Яви се и спечели тайбрек, но възмущението от действията му вече бе факт.

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Случилото се стана обект на полемики, защото реално погледнато Магнус "може да си позволи" да не се явява на такива партии - служебните загуби не се отразяват при изчисляването на рейтинга. Това обаче никак не се стори нормално и приемливо на някои от колегите му, а най-вече - на шефовете на световната федерация ФИДЕ.

Тя излезе с официална позиция, като определи поведението на норвежеца като "уронващо престижа на играта". И обяви, че случаят е официално предаден на Комисията по етика и дисциплина, която трябва да прецени дали неявяването в пет партии представлява умишлено избягване на игра и нарушение на феърплея. Потенциалните санкции варират от предупреждение и финансови глоби до временно отнемане на състезателни права за турнири на ФИДЕ.

Карлсен отказа да коментира случилото се и си замина от Будапеща в неделната вечер.

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