Може да спрат правата на световния №1 в шаха след пет служебни загуби на голям турнир
Магнус Карлсен реши да не се яви за определени партии в Будапеща
Скандал засенчи блясъка на пилотния турнир от новата световна верига Total Chess World Championship Tour, който се изигра в Будапеща през изминалата седмица и завърши в неделната вечер.
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Това е надпревара, която се смята за революционна, като съчетава партии в бърза класика, рапид и блиц формати. Турнирите от тази верига, които се планира да станат редовни, би следвало да са бъдещето на играта.
Този бе спечелен от Алиреза Фируджа пред Аниш Гири и Фабиано Каруана, а световният №1 и признат за неоспорим гений и лидер на последните поне 30 години в шаха - Магнус Карлсен, остана на 17-ото място.
Норвежецът стартира без загуба в откриващия блиц турнир. В основната надпревара обаче Карлсен не успя да запише нито един успех в груповата фаза, падайки в класирането. Но не това е скандалът на уикенда, а разследването и потенциалното наказание, което го чака от Комисията по етика и дисциплина към световната централа ФИДЕ.
Карлсен натрупа пет служебни загуби, отказвайки изобщо да седне край дъската с черно-белите фигури за партия по бърза класика срещу Бибисара Асаубаева, както и в плейофа за 17-ото място срещу Владислав Артемиев. В този дуел норвежецът не изигра три партии — две в рапид и една в бърза класика, въпреки че резултатът още не бе решен. Яви се и спечели тайбрек, но възмущението от действията му вече бе факт.
Случилото се стана обект на полемики, защото реално погледнато Магнус "може да си позволи" да не се явява на такива партии - служебните загуби не се отразяват при изчисляването на рейтинга. Това обаче никак не се стори нормално и приемливо на някои от колегите му, а най-вече - на шефовете на световната федерация ФИДЕ.
Тя излезе с официална позиция, като определи поведението на норвежеца като "уронващо престижа на играта". И обяви, че случаят е официално предаден на Комисията по етика и дисциплина, която трябва да прецени дали неявяването в пет партии представлява умишлено избягване на игра и нарушение на феърплея. Потенциалните санкции варират от предупреждение и финансови глоби до временно отнемане на състезателни права за турнири на ФИДЕ.
Карлсен отказа да коментира случилото се и си замина от Будапеща в неделната вечер.