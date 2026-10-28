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Олимпийският шампион Карлос Насар продължава да впечатлява с подготовката си за Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо. Само седмица преди участието си в категория до 95 килограма българската звезда показа, че се намира в отлична кондиция и е готов за големи резултати.

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По време на тренировката в сряда, проведена в присъствието на останалите състезатели, Насар успя да изхвърли 180 килограма. При това той остави впечатление, че разполага с резерви и може да се справи с още по-сериозна тежест.

Постижението му е само с килограм под настоящия световен стандарт в движението, който е 181 килограма.

Основният съперник на българина за отличията се очаква да бъде иранецът Али Алипур. Преди месец той триумфира на Азиатските игри в Нагоя, след като постигна 180 килограма в изхвърлянето и 218 килограма в изтласкването.

С общ резултат от 398 килограма в двубоя иранският тежкоатлет подобри световния стандарт и даде сериозна заявка за предстоящата битка с Насар.

Състезанието в категория до 95 килограма ще се проведе на 4 ноември (сряда).

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