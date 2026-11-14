Неудържимият Насар счупи отново рекорд дни след световната титла
Спортист №1 на България вдигна 190 килограма в изхвърлянето на неофициален турнир
Спортист №1 на България подобри с пет килограма собствения си световен рекорд в изхвърлянето по време на национален шампионат в Пловдив.
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Олимпийският ни шампион направи успешен опит на 190 кг, с което подобри собственото си върхово постижение от 185 кг отпреди десетина дни на Световното първенство в Нинбо.
Рекордът няма да бъде вписан официално, тъй като не е поставен на официален турнир на Международната федерация по вдигане на тежести, но за пореден път показва огромните възможности на Насар.
В близките седмици за Карлос предстоят още две официални състезания - два кръга в Бундеслигата и първия специален квалификационен турнир в Доха за Олимпиадата в Лос Анджелис в началото на декември.