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Единственият незрящ планински ултрамаратонец в България Виктор Асенов призова хората да отворят очите и сърцата си, за да стане обществото по-приемащо. Посланието му дойде в Международния ден на белия бастун.

Незрящият Виктор Асенов се качи три пъти на Витоша за ден под неработещите лифтове
Виж още Незрящият Виктор Асенов се качи три пъти на Витоша за ден под неработещите лифтове

"Днес отбелязваме силата и свободата на незрящите хора да бъдат това, което искат. Да мечтаят, да имат свой път и да живея пълноценно. Важен акцент е всички ние, които не виждаме с очите си, и хората, които имат намалено зрение, да имаме своята независимост и да можем да се придвижваме безопасно. За целта на първо място е важно да имаме разбиране и да се подкрепяме", каза Асенов.

"Забелязвам положителен напредък в обществото. Важно е всички да полагаме усилия за това. Важно е и самите незрящи да имаме волята да сме видими, да сме навън и да сме дейно участващи в живота", добави той.

Самият Асенов, който е известен с големите си предизвикателства и участията си в планински ултрамаратони, работи за образоването на деца и възрастни по темите, свързани с незрящите и хората с увреждания. Той редовно посещава училища, фирми и конференции, за да споделя опита си, да говори за училището за кучета водачи, за достъпната градска среда и за всекидневието на незрящите.

Една от основните теми за него е тази за поставянето на водещи линии на повече обществени места в страната. "Това вече става лесно и достъпно - има варианти за монтаж директно върху текущата настилка, без да се налагат големи ремонти", обясни той.

"В срещите си с деца и във фирми правя ролеви игри и предизвиквам хората да вървят с вързани очи и бял бастун по водещи линии. Обратната връзка е забележителна - всички се впечатляват, вълнуват, започват да се интересуват и задават много въпроси. Вярвам, че това е пътят да ставаме по-добри и да подобряваме градската среда", заяви Асенов.

Наскоро той изпълни предизвикателството "Трите лифта" с важно послание за опазване на природата. Той се качи последователно пеша три пъти на Витоша под неработещите лифтове от София (Симеоновския, Драгалевския и Княжевския). След това беше в основата на акция по почистване на Копитото.

"Ти си вдъхновение за всички". Джирото с жест към Несломимия Виктор Асенов
Виж още "Ти си вдъхновение за всички". Джирото с жест към Несломимия Виктор Асенов

"Видеото, което пуснахме, е гледано близо 300 000 пъти. Събра много коментари, като всички са в една посока - трябва да пазим чисто и да възпитаваме децата си с това послание. Дори само това да сме постигнали с предизвикателството "Трите лифта", за мен е достатъчно. Ако постоянно говорим по тези теми и даваме личен пример, ще постигнем успех", каза още Асенов.

През март 2025 г. той стана първият незрящ в света, изпълнил предизвикателството "Еверестинг", като се качи 19 пъти поред от х. Алеко до Черни връх на сняг за 46 часа, без да спи, в благотворителна кампания за училището за кучета водачи. Тази година Асенов впечатли организаторите от Джиро д'Италия, като кара 9 км колело напълно самостоятелно в центъра на София. Той е завършвал успешно дуатлон на Витоша 100, 160-километровата дистанция на Персенк ултра, преминавал е и 770-километровата дистанция на Дунав ултра с тандемен велосипед от Видин до Дуранкулак.

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