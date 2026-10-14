Нидерландия отказа да издаде визи на три водещи руски състезателки по спортна гимнастика, което ги лишава от възможността да участват на предстоящото Световно първенство в Ротердам следващата седмица.
Това съобщи Руската федерация.
Сред засегнатите е настоящата световна шампионка в многобоя Ангелина Мелникова (на основната снимка горе), както и Виктория Листунова, и Анна Калмикова.
От Федерацията по гимнастика на Русия (ФГР) определиха решението като "дискриминация" и "нарушение" на принципите за равна конкуренция. Руснаците дори обявиха организаторите в умишлен опит да отстранят "най-силните гимнастички" от надпреварата.
Москва обяви, че ще обжалва решението пред Международната федерация по гимнастика и Международния олимпийски комитет (МОК). Световният шампионат е от 17 до 25 октомври.
Спортът е повече от резултат
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През август Мелникова бе спряна по подобен начин с неиздаване на виза и за Европейското първенство в Хърватия, но след обжалване това решение бе анулирано и тя спечели абсолютната титла на континента.